بارجواي تعلن "الإخوان" جماعة إرهابية.. تنتهك مبادئ الأمم المتحدة وتهدد الأمن والاستقرار الدولي

الجمعة 24/فبراير/2023 - 11:20 ص

وافقت اللجنة الدائمة بكونجرس البارجواي على اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية "تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة" وفق ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار.

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن بارجواي التي يرأسها اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول" وأعادت الصحيفة الذاكرة الى "دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا في 2003 ومصر في 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين".