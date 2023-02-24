ads
الجمعة 24 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بارجواي تعلن "الإخوان" جماعة إرهابية.. تنتهك مبادئ الأمم المتحدة وتهدد الأمن والاستقرار الدولي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافقت اللجنة الدائمة بكونجرس البارجواي على اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية "تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة" وفق ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego  رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار.

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن بارجواي التي يرأسها اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول" وأعادت الصحيفة الذاكرة الى "دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا في 2003 ومصر في 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين".

جماعة الإخوان باراجواي تنظيم إرهابي حزب الله تنظيم القاعدة داعش الكونجرس الامم المتحده