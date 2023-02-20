مورينيو: أشعر بخيبة أمل من جماهير روما

الإثنين 20/فبراير/2023 - 07:19 م

أبدى البرتغالى جوزية مورينيو المدير الفنى لفريق روما الإيطالى، أستيائه من جماهير الفريق، بعد صافرات الأستهجان التى أطلقوها ضد اللاعبين، أمس الأحد، رغم انتصارهم على هيلاس فيرونا بهدف للاشئ بـ "الكالتشيو".



وقامت جماهير روما بأطلاق صافرات الأستهجان ضد لاعبى الفريق بالتزامن مع بعض التمريرات الخاطئة، فى المبارة التى أقيمت في الأوليمبيكو معقل روما.



وتحدث مورينيو في تصريحاته مع شبكة "DAZN": أشعر بخيبة أمل، وأنا آسف لأن الجماهير لا تمنحنا التقدير الذي نستحقه على ما نقوم به في ظروف صعبة جدًا.



وأضاف: إما أنهم لا يفهمون، أو لا يريدون فهم الظروف.



وتابع: عندما يتم بيع جميع التذاكر مثلما حدث بمباراة بودو جليمت، فإن الاستاد يمنحنا الفوز، وكذلك أمام فيرونا، لكن الناس تبدأ بإطلاق الصافرات بعد 15 أو 30 دقيقة على تمريرة خاطئة، هم لا يفهمون ما نفعله هنا.



وواصل المدرب: أنا لست هنا لانتقاد أي شخص، الجماهير يجب أن تفعل ذلك معي كمدرب، لكن يجب عليّ أن أحمي لاعبي فريقي وهم يستحقون المزيد.