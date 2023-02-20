السيطرة على حريق مصنع الجوهرة للصناعات الغذائية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة

الإثنين 20/فبراير/2023 - 02:58 ص

تمكنت قوات الحماية المدينة في البحيرة برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية بحوش عيسي.

ودفعت الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق وعدم امتداد النيران.

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن إصابة 5 أشخاص بالاختناق جراء نشوب حريق هائل بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية بحوش عيسي، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأشار وكيل الوزارة،إلي إنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين المصابين بمحيط الحريق، مؤكدًا على رفع حالة الطوارئ في مستشفى حوش عيسى منذ الأخطار بالحريق.

والمصابين هم كل من:" شادي.م.ا، 23 عاما، عاطف ر.ع، 35 عاما، اسامه م.ل، 18 عاما، مصابين بالاختناق، عمار ك.ا، 17 عاما، بكسر بالقدم اليسرى وجروح بالقدم، كرم.م.س، 35 عاما، مصاب بالاختناق"وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

ونشر النائب علاء حمدي قريطم عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك، قائلا:" حريق يلتهم إحدى مصانع الجوهرة الغذائية التي أنشأها المرحوم حمدي قريطم بمحافظة البحيرة حوش عيسى الحمدلله إن مفيش خسائر في الأرواح وإن العمالة بصحة وسلامة وحفظ من الله الحمدلله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها ولا حول ولا قوة إلا بالله ونفوض الأمر لله".