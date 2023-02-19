الدكتور عبد المنعم سعيد يكتب: حقيقة الإخوان

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:42 م

الجماعة أنتجت جماعات إرهابية صغيرة وساعدت ماديًا ولوجستيًا الجهاد الأفغانى والقاعدة وداعش



الدراسات الغربية حول الجماعة تجاهلت الكثير من الحقائق التاريخية وأغفلت ما يمكن مشاهدته بالعين المجردة من أفعال وما يمكن الاستماع له ومشاهدته من أقوال قادة الجماعة



من هم الإخوان المسلمون؟ قد يبدو السؤال ساذجًا لمن يتابعون الشرق الأوسط، والذين استغرقتهم فى الغرب أحداث المنطقة طوال العقود الثلاث الماضية وخاصة بعد توالى أحداث كبرى من نوعية ١١ سبتمبر ٢٠٠١، والحرب الأفغانية، والأخرى العراقية؛ ومن بعد ذلك وقائع ما سمى "الربيع العربى" وعقد من الزمن الآن بعده. فما نتج عن المؤسسات البحثية والأكاديمية فى العواصم الغربية دار فى معظمها حول ما أسموه "الأسباب الجذرية أو The Root Causes"، وخلاصتها أن ما جرى من إرهاب وعنف وحروب أهلية وتأخر اقتصادى واجتماعى وثقافى ما هو إلا نتاج النظم السياسية القائمة والتى دارت حول أشكال مختلفة من الاستبداد والدكتاتورية والأوتوقراطية وغيرها من التعبيرات التى تشير إلى التركيز الكبير للسلطة السياسية وقهرها للجماهير، ومنعها قيام نظم ديمقراطية، ومخالفتها لحقوق الإنسان. ولكن حقيقة الإخوان ليست كذلك تمامًا، ومن المدهش أن الدراسات الغربية حولهم تجاهلت الكثير من الحقائق التاريخية، وما يمكن مشاهدته بالعين المجردة من أفعال، وما يمكن الاستماع له ومشاهدته من أقوال قادة الجماعة. والحقيقة هى أنه سوف يظل مدهشًا دومًا أن تتحول جماعة يقوم فكرها الصريح على قواعد ثيولوجية وفاشية، وممارستها السياسية الدكتاتورية وفشلها العملى عندما قدر لها تولى السلطة، أن تعد من الجماعات "الديمقراطية" و"المعتدلة" والمعبرة حقًا عن الثقافة السياسية لدى الأغلبية الإسلامية.

والحقيقة، يعكس خطاب الإخوان المسلمين تباينًا جوهريًا ومستمرًا بين تصريحاتهم العامة ومقترحاتهم السياسية المحددة، ويعكس الفحص الجاد لوثائقهم وخطابهم العام مشروعًا للتوجه الدينى الاستبدادي. المشروع السياسى للإخوان المسلمين فى مصر وأماكن أخرى له أربعة أهداف أساسية: خلق "الرجل المخلص"، وإقامة نظام حكم ثيوقراطي، وتعزيز الدولة التدخلية، والدعوة إلى سياسات المواجهة الخارجية مع الغرب والأمن القومى باعتباره دفاعًا عن "الهوية" التى جرى تعريفها "إسلاميًا" وفق تفسيرات الإخوان المسلمين. لتحقيق هذه الأهداف، وضع مؤسسو الجماعة فى عام ١٩٢٨ خطة "للعمل" و"التنظيم" و"الإيديولوجيا". من خلال العمل، يميز الإخوان بين شرطين: الضعف والتمكين، وكلاهما يقاس بميزان القوى السائد. وخلال ما يقرب من ثمانية عقود، قامت جماعة الإخوان المسلمين ببناء منظمة سياسية دينية ضخمة تعمل محليًا وفقًا لظروف كل دولة. إن تنظيم الإخوان فى الوقت نفسه عالمى فى مداه، ويضم ما يقرب من واحد وثمانين دولة مرتبطة ببعضها البعض فى إطار أممى كان للمصريين دائمًا مكانة خاصة فيه.

وتتبع جماعة الإخوان تقاليد المنظمات الشمولية للعلامات التجارية الشيوعية والفاشية التى تستند إلى السرية وهيكل يشبه الهرم يتكون من قاعدة من الخلايا الصغيرة تقدم تقاريرها إلى الفصول الإقليمية، ثم أخيرًا إلى جهاز سياسى قوى ومركزى للغاية فى الأعلى. فى حالة جماعة الإخوان المسلمين، كان أعلى منصب فيها هو "مكتب الإرشاد" بقيادة "المرشد الأعلى" ويراقبه مجلس "الشورى" لنقل الآراء إلى القيادة. طوال تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، كانت الجماعة تُدار بقواعد "السمع والطاعة"، وهو نظام صارم للتنشئة الاجتماعية والتلقين فى أيديولوجية الحركة التى استندت فى البداية إلى كتابات وخطب المؤسس الأصلى حسن البنا، لكن منذ الخمسينيات توسعت لتشمل كتابات سيد قطب. كان هناك جهازان رئيسيان أساسيان لعمل الإخوان: آلة دعاية فعالة للغاية، وجهاز شبه عسكرى خاص. كلاهما كانا تحت القيادة المباشرة لمكتب الإرشاد والمرشد الأعلى. استخدمت آلة الدعاية الكتب والنشرات والبيانات والخطب والمواعظ فى المساجد لنشر رسالة الحركة. تعزيز التسلسل الهرمى التنظيمى هو تنظيم الإخوان المسلمين شبه العسكرى الذى يعود تاريخه إلى تأسيس الحركة بتشكيل "الجهاز الخاص" من قبل مؤسسها البنا. خلال انتفاضة ٢٠١١، أظهر الإخوان نفس البراعة والمهارة التنظيمية، مما مكنهم من مواجهة الشرطة وفرض الانضباط بين أتباعهم فى ميدان التحرير. ومن أجل تحقيق أهداف الإخوان، يجب على أعضاء التنظيم الالتزام بخمسة مبادئ عقائدية رئيسية:

١- الحاكمية: المبدأ "الخوارجي" المتمثل فى التمسك بكلمة الله للتوجيه والسيطرة على الإنسان والمجتمع والعالم هو الفهم المحدد للحركة للمضى قدمًا.





٢- يضمن الولاء والطاعة من قبل جميع أعضاء الحركة التمسك المطلق بتوجيهات قيادة الإخوان المجسدة فى المرشد الأعلى وديوان الإرشاد، وفى الوقت نفسه تعزيز التسلسل الهرمى للتنظيم.

٣- الجهاد هو المهمة النهائية للإخوان المسلمين على الأرض لنشر كلمة الإسلام بكل الوسائل بما فى ذلك القوة.

٤- حتمية المواجهة مع الحضارة الغربية بطبيعتها العلمانية هى جوهر الجهاد.

٥- التكفير على الرغم من الجهل كان إضافة كبيرة لسيد قطب لأدب الإخوان المسلمين.

يتبنى الإخوان تقليد جماعة الخوارج فى التاريخ الإسلامى ويأخذ منه نموذجًا راديكاليًا للدولة سعوا إلى تطبيقه فى مصر بعد انتفاضة ٢٠١١ على شكل دستور ٢٠١٢ من أجل إنشاء دولة شمولية دينية. وتشكل الروابط بين الإخوان المسلمين والتطرف الدينى والإرهاب فى مصر وغيرها من دول العالم جزءًا مهمًا من الجدل الدائر حول جماعة الإخوان المسلمين. هذه الروابط أكثر تعقيدًا مما قد يبدو للوهلة الأولى، حيث تعمل جماعة الإخوان كحاضنة، ومُحرك، وفى بعض الأحيان كمرتكب لأشكال مختلفة من العنف. كحاضنة، عززت جماعة الإخوان ظهور المزيد من الجماعات والحركات والأحزاب السياسية المتطرفة. ومع ذلك، لم يخرج أى منهم عن المعتقدات الأساسية التى هيمنت على عقيدة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها من قبل البنا. وبصفتها مرتكبى الإرهاب، فقد نفذ الإخوان المسلمون الأوائل اغتيالات فى أربعينيات القرن الماضى ضد قادة حكوميين وقضائيين وعسكريين مصريين. كمحرك، ساعد الإخوان ماديًا ولوجستيًا، الجهاد الأفغانى والقاعدة وداعش، سواء فى سوريا أو فى مصر. لم تندد قيادة الإخوان أبدًا بالإرهاب حقًا دون إضافة "تحفظات" وما إذا كان تحت راية مقاومة القوى الأجنبية أو محاربة الاستبداد المحلي.

على مدى أربعة عقود، مرت الحكومة المصرية والإخوان بعمليات تسويات تدريجية. خلال السبعينيات أطلق الرئيس السادات سراح قيادة الإخوان المسلمين من السجن؛ وتبع ذلك الرئيس مبارك الذى مهد الطريق لمشاركة الإخوان فى العملية السياسية، وبلغت ذروتها فى انتخابات ٢٠٠٥ البرلمانية التى تمكن خلالها ممثلو الجماعة من الفوز بثمانية وثمانين مقعدًا، أى ما يقرب من خمس مقاعد البرلمان. ومع ذلك، فإن التوقع بأن عملية التكامل السياسى هذه ستعمل بطريقة ما على تلطيف المعتقدات الأيديولوجية للإخوان ودفع التنظيم إلى نبذ العنف السياسى ثبت أنه لا أساس له من الصحة. أثناء مشاركة الإخوان فى أحداث انتفاضة ٢٠١١ المصرية، قام الإخوان المسلمون بتفعيل "وحدات الدفاع عن النفس" الخاصة بهم، والتى اشتبكت مع الشرطة مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو ١٠٧٥ مدنيًا فى الأيام الثمانية عشر للانتفاضة. بدأ الإخوان المسلمون موجات من الهجمات التى استهدفت السجون، بما فى ذلك السجن الرئيسى بوادى النطرون، وأطلقوا سراح أكثر من ١١ ألف سجين بينهم أعضاء فى جماعة الإخوان وكذلك إرهابيون من تنظيمات القاعدة والجهاد وحماس وحزب الله. أثناء الانتفاضة وبعدها، هاجم الإخوان المسلمون وأحرقوا ثلاثين مقرًا للشرطة فى القاهرة بالإضافة إلى عدد من المبانى العامة ومراكز التسوق والمحاكم. بلغ عنف جماعة الإخوان أقصى مستوياته حينما وصل الجناح السياسى لجماعة الإخوان إلى ذروته فى السلطة التنفيذية والتشريعية من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٣. فض الإخوان المظاهرات السلمية بالقوة، وقاموا بترهيب مؤسسات الدولة بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، وهددوا المعارضين السياسيين بمن فيهم شخصيات إعلامية بارزة، ومسيحيون، وشخصيات عامة انتقدت الجماعة.

اتضحت مدى الطبيعة العنيفة لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية خلال أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣. أولًا، وعلى عكس الآراء السائدة، بدأت جماعة الإخوان المسلمين فى حشد الجماهير والتظاهرات لاحتلال الساحات الرئيسية فى القاهرة والمحافظات فى جميع أنحاء مصر اعتبارًا من يوم ٢١ يونيو؛ وظلت تمثل حالة شلل للعاصمة المصرية لمدة ٥٤ يوما اضطرت الشرطة بعدها لفض الاعتصام الذى كان مسلحًا. كانت الاعتصامات قد تشكلت خاصة فى ميدان رابعة العدوية قرب وزارة الدفاع، وميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة. فى أعقاب المواجهة، شن الإخوان هجمات على الكنائس وإحراق ٤٦ كنيسة، فضلًا عن أقسام الشرطة، وقتلوا عناصر، وأخذوا أسلحة، وأطلقوا سراح سجناء. وفى بلدة كرداسة قتلوا أربعة عشر ضابط شرطة وتم تشويه جثثهم. بين يونيو ٢٠١٣ حتى نهاية فبراير ٢٠١٦، قتلت جماعة الإخوان المسلمين وداعش تسعمائة ضابط شرطة وارتكبت ١٤٩٤ عملية عنف فى جميع أنحاء مصر. عمل أعضاء جماعة الإخوان على تخريب شبكات الكهرباء المصرية وتعطيل حركة المرور. عندما بدأت أعمال العنف هذه تهدأ بحلول نهاية عام ٢٠١٦، أنتجت جماعة الإخوان المسلمين عددًا من الجماعات الإرهابية الصغيرة. انضم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى داعش، وفى بعض العمليات الإرهابية قدم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الدعم اللوجستى والمالي. اعتبارًا من عام ٢٠١٨، استمر إرهاب جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الأصولية التابعة لها فى مصر بأشكال مختلفة. بينما قامت منظمات مثل داعش أو القاعدة بعملياتها الإرهابية فى سيناء والصحراء الغربية، ركزت جماعة الإخوان المسلمين عملياتها على البر المصرى.

يكشف التطور التاريخى والعقيدة الإيديولوجية والهيكل التنظيمى للإخوان عن حركة استبدادية سياسية بقدر ما هى متطرفة دينيًا. إن الفكرة القائلة بأن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تكون قوة التعددية والانفتاح السياسى إذا تمت معالجة "الأسباب الجذرية" التى دفعتهم إلى التطرف فقط تتناقض مع تاريخهم العنيف، ولجوئهم المتكرر إلى الإرهاب، والحقيقة التى لا مفر منها وهى أن ذلك أدى إلى نشوء مجموعات إرهابية لا تعد ولا تحصى.



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