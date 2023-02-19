ليوناردو دينى يكتب: إسرائيل.. طريق الوصول للاستقرار والحكومة الجديدة

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:43 م

السياسة الكلية لإسرائيل تتكون من سلسلة من الحكام الاستبداديين عبر الزمن والتاريخ الذين وجدوا انتكاستهم الوحيدة فى استحالة تحقيق سلام دائم فى فلسطين

المستوطنات الإسرائيلية لا تزال مشكلة بلا حل.. والحكومة الجديدة تتابع بحزم برنامج الاستيطان القسرى وتتتجاهل عواقب التوسع الإسرائيلى



إسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة، الخامسة فى غضون سنوات قليلة، تجد نفسها فى وضع شكسبيرى، يمكن تلخيصه بأنه "أثار ضجة كبيرة حول لا شيء". ونتذكر هنا أن ثلاث انتخابات جرت مؤخرًا، وكلها تعود إلى نقطة البداية قبل عامين، أى حكومة شكلها الشخص نفسه الذى كان رئيسًا للوزراء ثلاث مرات: بنيامين نتنياهو.

وشهدت هذه الانتخابات العودة وبالتالى انتصار نتنياهو وحزبه من يمين الوسط، الليكود، على الأغلبية السابقة ليائير لابيد وحركته يش عديد. ومن الواضح أن نتنياهو "بيبي" وحكومته الجديدة يواجهان الآن التحدى المتمثل فى إعادة إقامة حكم مستقر، الذى تفتقر إليه إسرائيل منذ سنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، وضع قانون المالية الأغلبية فى الميزان، مما تسبب فى أزمات متكررة لمدة عامين متتاليين. خلال هذه المدة، كان من المستحيل تقريبًا تشكيل حكومة ائتلافية، كما حدث فى بلجيكا مع الأزمة القياسية المتعلقة بالحوكمة فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

فى أوروبا، غالبًا ما نرى سياسات إسرائيل أو الشرق الأوسط بطريقة مبسطة، بينما هى فى الواقع معقدة للغاية. تبين أن الجغرافيا السياسية للشرق الأدنى هى مختبر سياسى دائم ومثير للاهتمام للغاية. مثال: الحزبان الإسرائيليان الرئيسيان، الليكود على اليمين وحزب العمل على اليسار، اللذان اعتدنا لفترة طويلة على التفكير فقط فى إطار ثنائية فى رؤية غربية، كانا موضع تساؤل منذ سنوات من قبل طرف ثالث هو "كديما"، حاضر فى الكنيست، البرلمان الإسرائيلى المكون من مجلس واحد والذى يضم ١٢٠ نائبًا منتخبًا من جميع الاتجاهات، بما فى ذلك العرب، ويقع فى العاصمة العبرية المثيرة للجدل، القدس.

نتيجة لذلك، بعد أن تغلبت منذ فترة طويلة على نظام الحزبين القديم، والذى لم يكن كذلك، كانت إسرائيل تختبر منذ عقد من الزمن الصيغ السياسية غير الشائعة فى أوروبا، والتى تتكون من تحالفات واسعة تمتد من طرف واحد إلى آخر تحت قبة البرلمان بمعنى أخر التحالفات بين الأحزاب الأيديولوجية البعيدة جدًا بدءًا من التشكيلات العلمانية إلى تلك التى يسودها الإلهام الديني. كما نعلم، فى مواجهة العلمانية السياسية النموذجية للأنظمة الأوروبية، هناك نقطة مقابلة فى سياسة إسرائيل، حيث تلعب الأحزاب ذات الأصل الدينى اليهودى دورًا حاسمًا بشكل متزايد، خاصة فى الائتلافات. لقد شهدت الحكومات التى سبقت هذه الانتخابات الأخيرة بالفعل خلافة سياسية فردية انتقلت من رئيس وزراء متدين، نفتالى بينيت، إلى آخر علمانى للغاية، يائير لابيد.

علاوة على ذلك، لا تزال إسرائيل تطبق النظام النسبى الخالص، وهو النظام الذى تركته إيطاليا منذ سنوات عديدة، خلال انتخابات التسعينيات. فمن ناحية، يعزز هذا النظام المشاركة فى التصويت، وهو أمر أساسى فى الديمقراطية، وقد أعلن تشرشل نفسه أن "الديمقراطية غير كاملة، لكنها أفضل شكل للحكومة أعرفه". ومن ناحية أخرى، من سمات دول الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة أن التناوب بين الائتلافات والأحزاب يتم بسرعة كبيرة بسبب وجود "سياسة جزئية" تتكون من العديد من الحركات التى تتشكل وتتحالف أو أيضا تنفصل عن بعضها بسرعة.

السياسة الكلية لدولة إسرائيل، وهى فعالة حقًا، تتكون بدلًا من ذلك من سلسلة من الحكام الاستبداديين عبر الزمن والتاريخ الذين وجدوا انتكاستهم الوحيدة فى استحالة تحقيق سلام دائم فى فلسطين وفى صعوبة إيجاد نقطة توازن بين فرضية وجود دولتين متجاورتين، إسرائيل وفلسطين، أو فرضية سلام غير سريع الزوال فى الاحترام المتبادل بين اليهود والعرب وبعد اتفاقيات كامب ديفيد، لا تزال المصالحة النهائية شبه مسألة خيالية.

يمكن لإسرائيل أن تتباهى بتاريخ طويل من الحكم الشامل بقيادة شخصيات بارزة مثل بن جوريون، جولدا مئير، رابين، بيجن، شامير، بيريز، باراك، شارون والآن نتنياهو. فى هذا الوقت، كان قرار رئيس الوزراء الدينى بينيت بالتقاعد وترك السياسة فريدًا. هذا الخيار يذكرنا بخيار رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، الذى أسس حزبه المستقل فى البداية، ثم بعد ذلك لم يعد إلى اللعبة الانتخابية كزعيم. من بين المستجدات فى النظام السياسى الإسرائيلى القيادة الجديدة لحزب بينيت التى أوكلت إلى الزعيمة أييليت شاكيد. فى الوقت نفسه، ظهرت حركات سياسية تجريبية جديدة، حتى فى الانتخابات الأخيرة، حركات ذات أهمية كبيرة للعلوم السياسية. إن آلية عدم الثقة البناءة بالحكومات موجودة فى الواقع لبعض الوقت فى إسرائيل، لكنها لم تعمل بنفس الفعالية التى تم اختبارها بها فى أوروبا، باعتبارها نقطة ارتكاز للاستقرار.. فى إسرائيل، القاعدة هى أن رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المؤقت فقط يجب أن يكونا بالضرورة برلمانيين، لكن الحكومة المؤقتة بالمعنى الأوروبى لم تتم تجربتها هناك أبدًا. تفرد آخر: عادة ما تجتمع الحكومة أيام الأحد فى القدس، حتى لو كانت اجتماعات إضافية تعقد فى كثير من الأحيان.

تُدعى الحكومة باللغة العبرية ممشلا وتسمى هاميدينى بيتاتشونى عندما تشكل مجلس أمن الدول، على غرار مجلس الدفاع الأعلى فى إيطاليا، الذى لا يعتبر هيئة حكومية، فى بلدنا.

سمة نموذجية أخرى هى المدة القصوى للحكومة البالغة أربع سنوات، المنصوص عليها فى النظام الدستورى فى القدس.





فى الفترة الأولى من تاريخها، رأت إسرائيل، المولودة من الشتات والتى أعادت تشكيل الهوية التاريخية لإسرائيل، ظهور بطل جديد فى حزب ماباى، واندمج الآن مع حزب العمل، الذى كان فى هذه الانتخابات بقيادة ماراف ميخائيلي. كان للحزب ٤ نواب فى البرلمان. بعد ذلك، منذ عام ١٩٧٧، أسس حزب ليكود مناحيم بيجن وشامير نفسه بينما تناوب حزب العمل بيريس ورابين فى الحكومة.

وبدأ عهد نتنياهو بالفعل مع حكومته الأولى فى عام ١٩٩٦، بالتناوب مع حزب العمل إيهود باراك فى عام ١٩٩٩، فى عهد "شجرة الزيتون العالمية"، وهى محاولة لتحالف تقدمى عالمى، ثم بالتناوب مع أرييل شارون، الممثل الأول لليكود، ثم حزب كديما، فى عام ٢٠٠١، مع إيهود أولمرت، حزب الوسط الليبرالي. أخيرًا فى عام ٢٠٢١، يترك نتنياهو الحكومة بعد أن قاد العديد من حكومات الليكود، لصالح نفتالى بينيت، بحكومة قصيرة جعلت التوليف بين حركتى رأى بعيدتين: تحالف يمينا (إيهود ميفلاغوت هيامين) من حزب حداش، فى الأصل دعا هجامين حداش، الحزب العلمانى المحافظ الذى يدعم الليبرالية، والتحالف الذى يقوده حزب يش عتيد للصحفى السابق يائير لابيد، الذى أعاد السلطة مؤخرًا إلى نتنياهو.

بصرف النظر عن التاريخ، فى سياسات البحر المتوسط، وخاصة سياسة رؤساء إسرائيل، فكر فقط فى أنه فى عام ١٩٤٨ عُرض على ألبرت أينشتاين أن يكون أول رئيس لإسرائيل، ولكن بشكل مفاجئ، قال لا، معتبرًا أنه غير لائق للسياسة. منذ ذلك الحين، من حاييم فايتسمان وحتى اليوم، تم انتخاب ١١ رئيسًا، بمن فيهم شمعون بيريز الذى تميز بجائزة نوبل للسلام، وهو أمر أكثر أهمية من أى وقت مضى. منذ عام ٢٠٢١، أقام فى القصر الرئاسى فى القدس فى بيت حناسى، إسحاق هرتسوج، الزعيم السابق لحزب العمل والوزير لعدة مرات، تدرب فى كورنيل وجامعة نيويورك وكذلك فى جامعة تل أبيب. وهكذا تظل إسرائيل دولة ولدت من "koiné" للعديد من الهجرات البعيدة نحو إسرائيل، من الأشكناز إلى السفارديم، ومن المزراحى إلى الإيتاكيم، ومن الرومانيوت إلى بيتا إسرائيل، فى التاريخ اليهودى المشترك الهوية، المنبثقة من ١٢ قبيلة إسرائيل القديمة، من جميع أنحاء العالم، نتيجة للشتات، وبالتالى بلد فى تطور، فى سياق جيوسياسى صعب ومتناقض.

ومن الإيجابى بشكل موضوعى أن نرى اليهود الأمريكيين والروس والأوكرانيين وحتى الصينيين يعملون معًا من أجل السلام والاحترام غير المشروط والمتبادل فى إسرائيل. فى الواقع، إذا كانت كندا وأستراليا وأمريكا قد ولدت من مفترق طرق الهجرة، فإن إسرائيل تقدم مثالًا لأمة ولدت من شعوب من جميع أنحاء العالم، متحدة للعيش فى ديمقراطية وفى حوار بين الثقافات.





مشكلة المستوطنات الاسرائيلية

لا تزال مشكلة المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية مفتوحة وغير محلولة، فهذه المشكلة ظلت مفتوحة لسنوات عديدة ويبدو أنها غير قابلة للحل. وتتابع الحكومة الجديدة بحزم برنامج الاستيطان القسرى، متجاهلة عواقب التكثيف اليومى للتوسع الإسرائيلي. وتعتبر عناصر ووزراء الحكومة الجديدة المرتبطة باليمين الدينى، الذى يلعب الآن دورًا رئيسيًا فى الحكم الإسرائيلى، أن الوصول إلى مبادرة سلام ملموسة بين فلسطين وإسرائيل يعتبر مستحيلا: يبدو أن القصة توقفت عند اتفاقات كامب ديفيد الفاشلة، فى زمن كارتر وبيجن والسادات عام ١٩٧٨ وتلك التى تمت عام ٢٠٠٠ بين كلينتون وباراك وعرفات.

ومع ذلك، سيكون من الضرورى وفى الوقت المناسب أكثر من أى وقت مضى اقتراح قمة كامب ديفيد ٣ مرة أخرى بصيغة ٢٠٢٣. للأسف، فى الوقت الحالى يبدو أن الطرفين ينفصلان عن بعضهما البعض بدلًا من بدء حوار جديد من أجل السلام. بالفعل الطريقة الوحيدة لضمان الأمن المستقر لإسرائيل تكمن بالتحديد فى بنية جديدة للسلام الإقليمى الجيوسياسي. وفى هذه الأثناء، تواصل إيران إعادة تسليحها حيث تنفتح إسرائيل على التعاون الاقتصادى مع بعض الدول، والتى كانت تعتبر ذات يوم غير واردة.



معلومات عن الكاتب

ليوناردو دينى.. مفكر وفيلسوف من أصل إيطالى.. كانت أطروحته للدكتوراه حول نظرية السياسة وفلسفة القانون، له العديد من الكتب والدراسات، كما كتب الرواية إلى جانب القصائد الفلسفية.. يتناول وفق رؤيته الفلسفية مصير الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا فى تاريخ إسرائيل.



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