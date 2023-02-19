أطباء يشخصون أصغر حالة إصابة بمرض ألزهايمر

الأحد 19/فبراير/2023 - 08:30 ص

قام أطباء أعصاب في عيادة الذاكرة في الصين بتشخيص إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما يعتقدون أنها مرض ألزهايمر، ما يجعله أصغر شخص يتم تشخيص هذا المرض لديه في العالم.

وقد بدأ الشاب المراهق يعاني من تدهور الذاكرة في سن 17 عاما، وتفاقمت الخسارة المعرفية بمرور السنتين، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وأظهر تصوير دماغ المريض انكماشا في الحُصين، الذي يشارك في عمل الذاكرة، وألمح السائل الدماغي النخاعي إلى علامات شائعة لهذا النوع الأكثر شيوعا من الخرف.

غالبا ما يُعتقد أن مرض الزهايمر (AD) هو مرض يصيب كبار السن فقط، ومع ذلك فإن الحالات المبكرة، التي تشمل مرضى تقل أعمارهم عن 65 عاما، تمثل ما يصل إلى 10% من جميع التشخيصات.

ويمكن لجميع المرضى الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما تقريبا تفسير مرض الزهايمر لديهم من خلال طفرات جينية مرضية، ما يضعهم في فئة مرض الزهايمر العائلي (FAD). وكلما كان الشخص أصغر سنا عندما يتم تشخيصه، زادت احتمالية أن يكون مرضه نتيجة الجين المعيب الذي ورثه.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون في جامعة العاصمة الطبية في بكين من العثور على أي من الطفرات المعتادة المسؤولة عن البداية المبكرة لفقدان الذاكرة، ولا أي جينات مشتبه بها عندما أجروا بحثا على مستوى الجينوم.

ويتوقع العلماء أن "استكشاف ألغاز الشباب المصابين بمرض الزهايمر قد يصبح أحد أصعب الأسئلة العلمية في المستقبل".