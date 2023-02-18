وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الباكستاني

السبت 18/فبراير/2023 - 06:30 ص

التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي يوم أمس الجمعة، نظيره الباكستاني بيلاوال زرداري وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 59 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله في ألمانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة،إضافة إلى بحث التحديات الأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.