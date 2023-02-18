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السبت 18 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الباكستاني

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي
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التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي يوم أمس الجمعة، نظيره الباكستاني بيلاوال زرداري وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 59 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله في ألمانيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة،إضافة إلى بحث التحديات الأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الكويتي وزير الخارجية الباكستاني بحث العلاقات الثنائية بين البلدين