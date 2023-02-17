وزير التعليم العالي في صالون جمال الدين الثقافي: برامج شراكة مع الجامعات المرموقة عالميا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي... تدريب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل…تطوير المناهج في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠

الجمعة 17/فبراير/2023 - 09:45 م

حل د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ضيفا على الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق في لقاءه رقم 58 حيث عرض الوزير استراتيجية وزارة التعليم العالي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وقال إن المحاور الاساسية للاستراتيجية تقوم علي التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، وطرق التقويم واعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات. وكذلك اعداد الخريجين لسوق العمل من خلال فترة تدريب عملي.

‏وأكد "عاشور" استمرار تطوير الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية من خلال التعاون مع الجامعات المرموقة علي المستوى الدولي في برامج شراكة مزدوجة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

‏وقال وزير التعليم العالي ان هناك اهتماما بزيادة اعداد الطلاب الوافدين (حاليا حوالي ١٠٠ الف طالب)، وزيادة دخل اعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس والتدريب، لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الاهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة البحث العلمي والاستعانة بالخبرات المصرية في الداخل (العلماء الأعلى حسب قائمة جامعة ستانفورد وهم قرابة ٢٠٠ عالم مصري)، وتسهيل استقدام علماء مصر في الخارج للعودة القصيرة او الدائمة الي العمل في الجامعات المصرية).

وأشار "عاشور" إلى زيادة كفاءة البعثات وتنوعها لكي يستفيد منها اكبر عدد من شباب الباحثين، واعداد خطة في الجامعات للاستفادة من المبتعثين بعد عودتهم.

كما تطرق إلى ملف المستشفيات الجامعية مؤكدا ضرورة زيادة دخلها من خلال العلاج الاقتصادي. وتفعيل التفرغ الجزئي والكلي لاعضاء هيئة التدريس، مشيدا بجودة الخدمة الطبية الثلاثية التي تقدمها المستشفيات الجامعية لأكثر من ثلثي الشعب المصري.

جاءت مشاركة اعضاء الصالون ثرية ومتفقة مع ما طرحه وزير التعليم العالي من أفكار ورؤى تستهدف النهوض بالجامعات والبحث العلمي في مصر.

الجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 7 سنوات ويضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وتناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والاسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية، كما ناقش الصالون تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ ومناقشة العديد من المؤلفات والاصدارات الثقافية والأدبية.