اليوم.. عرض فيلم «أنا حرة» بمهرجان نجيب محفوظ

الخميس 16/فبراير/2023 - 08:32 ص

يعرض اليوم فيلم "أنا حرة" للمخرج صلاح أبو سيف الذي أنتج عام 1952، ضمن عروض مهرجان نجيب محفوظ في سينما زاوية، وهو بطولة لبنى عبد العزيز، شكري سرحان، حسين رياض، زوزو نبيل، ومحمد عبد القدوس.

افتتح أمس الأربعاء، مهرجان نجيب محفوظ الذي تقدمه سينما زاوية، ويستمر لمدة 7 أيام ويعرض مجموعة من الأفلام المهمة للأديب الراحل وهم ثرثرة فوق النيل، الكرنك،أنا حرة، بداية ونهاية، "بئر الحرمان، الإختيار، السكرية.

وأقيم منذ فترة أسبوع خيري بشارة، وأسبوع لأفلام يوسف شاهين المرممة.

وافتتح برنامج "سينما خيري بشارة" الذي أقيم في سينما زاوية في شارع عماد الدين في الفترة من 5 وحتى 31 يناير الماضي، وقدم 12 فيلم من إخراج خيري بشارة، والذي بدأ بفيلم " كابوريا" الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي والراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي التي حرصت على حضور الفيلم والافتتاح وبصحبتها ابنها من الراحل حسين الإمام "سالم".