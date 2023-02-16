علماء: مخطوطات لدافنشي تثبت اكتشافه الجاذبية قبل نيوتن

الخميس 16/فبراير/2023 - 05:30 ص

توصل فريق من العلماء أن فهم ليوناردو دافنتشي للجاذبية، وإن لم يكن دقيقا بالكامل، كان سابقا لعصره بقرون، ويعد الاكتشاف الجديد لدراسة مخطوطاته أنه له السبق في اكتشاف الجاذبية الأرضية العالم إسحاق نيوتن .

وفي مقال نُشر في مجلة Leonardo، اعتمد العلماء على نظرة جديدة إلى الرسومات التخطيطية بقلم الرصاص كان رسمها دافنتشي في أوائل القرن السادس عشر، وأشارت إلى أن الفنان والمخترع الإيطالي الشهير ابتكر تجارب لإثبات أن الجاذبية هي شكل من أشكال التسارع، وأنه صاغ كذلك ثابت الجاذبية بدقة تصل إلى 97%، وفقا لعلماء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) في الولايات المتحدة.

وتفيد الدراسة بأن دافنتشي الذي عاش من 1452 إلى 1519، فهم الجاذبية جيدا قبل عالم الرياضيات الإنجليزي إسحاق نيوتن الذي توصل إلى هذا الاكتشاف في أواخر القرن السابع عشر.

وفي عام 1604 فقط وضع غاليليو غاليلي نظرية مفادها أن المسافة التي قطعها جسم ساقط تتناسب مع مربع الوقت المنقضي، ولم يطور نيوتن قانون الجاذبية الكونية حتى حلول أواخر القرن السابع عشر، واصفا كيف تنجذب الأشياء بعضها إلى بعض.

وتشير هذه النتائج الأخيرة إلى أن دافنتشي كان سابقا لعصره في استكشاف هذه المفاهيم.