أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 08:54 ص

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 فبراير 2023 ، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,943 جنيها للبيع و 1,954 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,700 جنيها للبيع و 1,710 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,457 جنيها للبيع 1,466 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,133 جنيها للبيع و 1,140 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,600 جنيها للبيع و 13,680 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 60,423 جنيه للبيع 60,778 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 1,942,857 جنيه للبيع، و 1,954,286 جنيه للشراء.