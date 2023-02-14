أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 08:51 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 14 فبراير 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.55 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.45 جنيه للشراء، مقابل 30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.40 جنيه للشراء، مقابل 30.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.40 جنيه للشراء، مقابل 30.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.