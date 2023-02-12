هل يضرب مصر زلزال مدمر؟.. البحوث الفلكية ترد على العالم الهولندي

الأحد 12/فبراير/2023 - 09:46 م

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، كذب ادعاءات الباحث الهولندي عن وجود زلزال محتمل في مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا: توقعاته غير مستنده لأسباب علمية «كذب المنجمون لو صدقوا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الزلازل الكبيرة لها نوعان إما يكون مقدمات أو توابع كما يحدث في تركيا.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه طبقا للشواهد؛ فإنه لا يوجد مقدمات لزلزال على الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك زلازل تحدث بشكل يومي في كل دول العالم، موضحا أن منطقة غرب الجزائر وشرق المغرب نشطة زلزاليا خلال الفترة الماضية دون أي عواقب.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكبر تابع لزلزال تركيا اليوم، بلغته قوته 3.5 على مقياس ريختر، موضحا أنه حدث نحو 3 آلاف تابع من الاثنين الماضي.

