ads
السبت 11 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ضبط مالك شركة مقاولات و5 آخرين لاتهامهم بتزوير توكيل بالمقطم

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي مالك شركة للمقاولات لاتهامه بالاستيلاء على أراضي المواطنين عن طريق تزوير توكيلات بمساعدة موظف بالشهر العقاري و4 آخرين بمنطقة المقطم .

 كانت وردت معلومات لمباحث القاهرة تفيد بتزوير صاحب شركة للمقاولات توكيلات من الشهر العقاري للاستيلاء على أموال المواطنين.

 وأفادت التحريات بأن صاحب الشركة أقدم بمساعدة 4 اخرين من بينهم موظف بالشهر العقاري على تزوير توكيل للاستيلاء علي قطعة أرض بالمقطم والبناء عليها وتم ضبط المتهمين صاحب الشركة ويدعى (ي م) و5 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

رجال مباحث القاهره صاحب شركة للمقاولات