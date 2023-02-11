ضبط مالك شركة مقاولات و5 آخرين لاتهامهم بتزوير توكيل بالمقطم

السبت 11/فبراير/2023 - 05:35 م

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض علي مالك شركة للمقاولات لاتهامه بالاستيلاء على أراضي المواطنين عن طريق تزوير توكيلات بمساعدة موظف بالشهر العقاري و4 آخرين بمنطقة المقطم .

كانت وردت معلومات لمباحث القاهرة تفيد بتزوير صاحب شركة للمقاولات توكيلات من الشهر العقاري للاستيلاء على أموال المواطنين.

وأفادت التحريات بأن صاحب الشركة أقدم بمساعدة 4 اخرين من بينهم موظف بالشهر العقاري على تزوير توكيل للاستيلاء علي قطعة أرض بالمقطم والبناء عليها وتم ضبط المتهمين صاحب الشركة ويدعى (ي م) و5 آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.