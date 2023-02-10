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الجمعة 10 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك اليوم الجمعة 10 فبراير

عملات
عملات
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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، بالبنوك المصرية ، بعد ارتفاعه امس بأكثر من 10 قروش.

وسجل أعلى سعر له فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.5 جنيهًا للشراء، و30.42 جنيهًا للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار  في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري:
30.45 جنيه للشراء، 30.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:
30.35  جنيه للشراء، 30.45 جنيه للبيع.

بنك مصر:
29.22 جنيه للشراء، 30.32 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:
29.32 جنيه للشراء، 29.42 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.37 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:
30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي:
30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني:

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