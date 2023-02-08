الوزراء يعلن طرح 32 شركة حكومية بالبورصة خلال 18 شهرا

الأربعاء 08/فبراير/2023 - 07:11 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أنه فيما يتعلق بمشروع الطروحات بالبورصة، سيتم طرح حصص فى شركات حكومية من خلال البورصة أو مستثمر استراتيجي وفقًا للدراسات التي تقوم بها بنوك الاستثمار المتخصصة، وستصل عدد الشركات إلى 32 في 18 قطاع.



وأضاف : إنه سيتم طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، والتي تعمل في عدة قطاعات منها، البترول والبنوك والتأمين.

وأضاف، أنه سيتم الانتهاء من 25% من الطروحات بحلول يونيو 2023، لأن الطرح يستهلك مدد زمنية طويلة تصل إلى 18 شهرا .

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم طرح بنوك، القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي في البورصة أو على مستثمر استراتيجي.

وأشار إلى أن الطروحات تشمل شركات في 7 قطاعات، كما سيتم طرح شركتا صافي ووطنية في البورصة.

في أواخر يناير 2023، قال مدبولي إن المجلس سيعلن خطة طرح كل الشركات المقرر طرحها في البورصة بأسمائها على مدار عام 2023.

كان رئيس مجلس الوزراء، أوضح في تصريحات من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدا وقتها أنه وفي أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة.