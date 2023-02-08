ارتفاع أسعار النفط بسبب زلزال تركيا

الأربعاء 08/فبراير/2023 - 12:48 م

تسبب زلزال تركيا، في ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 5% اليوم الأربعاء، بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 83 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها لجلستين متتاليتين، مدعومة ببيانات صناعية تظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.18 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تحدٍ لتوقعات سابقة بالزيادة 2.15 مليون برميل.

وارتفع مؤشر النفط الدولي بنسبة 5% تقريبًا في الجلستين الماضيتين حيث أدى تعليق العمليات في محطة نفطية رئيسية في تركيا بسبب الزلزال الأخير، والإغلاق غير المتوقع لحقل نفط رئيسي في النرويج إلى تأجيج مخاوف الإمداد، وظل المستثمرون أيضًا متفائلين بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مشترٍ في العالم.

توقعات بتراجع أسعار النفط بحلول مارس

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع تداول خام برنت عند 82.77 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 92.41 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.