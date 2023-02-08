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الأربعاء 08 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات إعلام الجماعة الإرهابية بشأن تعامل الأمن مع عنصر إجرامي شديد الخطورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مصدر أمنى عدم صحة إدعاءات ما تروجه إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن واقعة تعامل الأجهزة الأمنية مع أحد متجرى المواد المخدرة حيث تتمثل حقيقة الواقعة فى تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة) بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مقتله ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) .. ويأتى ذلك ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة بعد فقدانها مصداقيتها بأوساط الرأى العام .

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