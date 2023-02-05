اليوم.. «الداخلية وأسوان».. والحرس يواجه المحلة.. وسيراميكا وإنبي والإسماعيلي والاتحاد

الأحد 05/فبراير/2023 - 05:30 ص

تنطلق مباريات الأسبوع الـ17 عصر اليوم، بداية من مباراة الداخلية وأسوان في الساعة الثالثة إلا ربع على ملعب بتروسبورت.

ويسعى علاء عبدالعال المدير الفني الجديد للداخلية، لتحقيق الفوز على أسوان خاصة أن المباراة ستكون الأولى له وبمشاركة الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها أبرزهم محمود الغرباوي من الجونة وكمال أبو الفتوح من ايسترن كومباني وعماد السيد من طلائع الجيش.

بينما فريق أسوان تحت قيادة أيمن الرمادي يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المباراة خارج ملعبه ويفتقد أحد أهم عناصره أحمد بلحاج لاعب الفريق والذي انتقل إلى الزمالك على سبيل الإعارة.

وفي نفس التوقيت يخوض غزل المحلة تحت قيادة عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق مباراة قوية أمام حرس الحدود تحت قيادة أحمد أيوب على ملعب المحلة، ويسعى عبدالباقي جمال لتحقيق الفوز على الحرس ومواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة خاصة أن المحلة يسعى للتواجد في المربع الذهبي.

ومن جانبه عقد أحمد أيوب جلسة مع لاعبيه خلال الساعات الماضية يطلب منهم ضرورة الفوز على المحلة خاصة أن الفوز سيمنح لهم قوة في الفترة المقبلة للعبور من منطقة الخطر.

وفي السابعة تقام مباراة بين سيراميكا كليوباترا وإنبي على استاد القاهرة وكل فريق منهما قام بتغيير الجهاز الفني سواء سيراميكا برحيل أحمد سامي والتعاقد مع معين الشعباني أو إنبي الذي قام بتغير طلعت يوسف والتعاقد مع تامر مصطفى.

ويسعى كل مدير فني بتحقيق الفوز كبداية انطلاقة له مع الفريق ويسعى كل اللاعبين لتقديم أوراق اعتمادهم لكل مدير فني للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة في المباريات سواء في الدوري أو الكأس.

وفي نفس التوقيت تقام مباراة أخرى بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي على استاد الإسكندرية مباراة في غاية الصعوبة على الفريقين لأن كل مدير فني يبحث عن الفوز فقط لاغير سواء أحمد حسام ميدو مع الإسماعيلي أو زوران مع الاتحاد السكندري.

وعقد ميدو جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة التركيز والفوز في المباراة وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، بينما زوران طالب لاعبي الاتحاد الاستمرار على النتائج المميزة للإفراج عن المستحقات المتأخرة لدى اللاعبين في الفترة المقبلة.