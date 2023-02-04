بوساطة إماراتية.. عودة 63 أسيرًا روسيًا من كييف

السبت 04/فبراير/2023 - 09:08 م

إثر وساطة إماراتية ناجحة، عاد ٦٣ أسير حرب من الفئة الحساسة، إلى روسيا بعد مفاوضات معقدة مع كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم الإفراج عن ٦٣ أسيرًا نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع أوكرانيا بوساطة من دولة الإمارات.

وذكرت وكالات الأنباء أن مجموعة العسكريين الروس المُفرج عنهم تضم أفرادًا من الفئة الحساسة، في المقابل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية عودة ١١٦ أسيرًا أوكرانيًا إلى أراضي كييف.

ونقلت صحيفة «كييف تايمز» الأوكرانية عن مدير مكتب الرئاسة، أندري يرماك، قوله إنه بين المحررين، بعض المدافعين عن مدينة ماريوبول، وجنود تعرضوا للأسر في خيرسون، واستعادت كييف أيضًا جثث متطوعين أجانب قاتلوا في صفوف قواتها ضمن صفقة التبادل. وأواخر نوفمبر الماضي، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في دولة الإمارات، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.