منها «مشاهدة نتفليكس»| وظائف يمكنك العمل بها داخل منزلك

الخميس 02/فبراير/2023 - 07:30 ص

يضطر بعض الأشخاص بمختلف أنحاء العالم لتحسين دخلهم الشهري وذلك عن طريق العمل بوظائف جانبية، تعينهم على تكاليف المعيشة اليومية.

ويبحث هؤلاء عن العمل الذي يمكن فيه تولي المهام عن بعد أو من المنزل حتى يكون بمقدورهم قضاء الوقت مع عائلاتهم وفي نفس الوقت زيادة دخلهم الشهري.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز خمس وظائف جديدة عبر الإنترنت يمكن أن تساعدك في كسب نقود إضافية:

1- نتفليكس:

من بين الوظائف الجانبية التي ازدهرت العام الماضي، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة 5400 في المئة هذا العام، هي برنامج "Netflix tagger". وتقوم الوظيفة على مشاهد البرامج التلفزيونية والأفلام على منصة نتفليكس، ثم تمييزها حسب النوع حتى يسهل العثور عليها من قبل المستخدمين. ويمكن أن تحقق هذه الوظيفة 20 جنيها إسترلينيا في الساعة.



2- مساعد افتراضي:

من المتوقع أن تزداد عمليات البحث عن وظائف المساعد الافتراضي بنسبة 137 في المئة في السنوات الخمس المقبلة. ويساعد المساعد الافتراضي في الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو تحديد المواعيد أو جدولة الأعمال.. يمكن للمساعدين الافتراضيين جني 30 إلى 60 جنيها إسترلينيا في الساعة.



3- النسخ الصوتي:

زادت عمليات البحث عن النسخ الصوتي بنسبة 39 في المئة خلال العام الماضي. وتقوم هذه الوظيفة على تحويل الصوت أو الفيديو إلى نص مكتوب بطريقة سهلة ومرنة، وتحقق ما يصل إلى 22 جنيها إسترلينيا في الساعة.



4- مجموعة التركيز على الإنترنت:

يتوقع أن ترتفع نسبة البحث عن هذه الوظيفة بنسبة 184 في المئة في العام المقبل. وتقضي بالمشاركة إلى جانب عدد محدود من الأشخاص في عملية لاستطلاع الآراء. تستخدم عادة في أبحاث السوق للمنتجات الجديدة أو الحالية، كما يمكنها التركيز أحيانا على الحملات السياسية. تحقق نحو 25 جنيها إسترلينيا في الساعة.



5- يوتيوب إلى تيك توك:

يتم من خلال هذه الوظيفة الدفع لك مقابل مشاهدة مقاطع فيديو طويلة على يوتيوب واستخراج مقاطع قصيرة منها، تتراوح مدتها بين دقيقة ودقيقتين، لتحميلها على تيك توك. يمكن أن يتراوح الراتب ما بين 2000 و5000 جنيه إسترليني شهريا.