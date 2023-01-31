اليوم.. الفصل في طعن محامي الطفل قاتل مشرفة بورسعيد

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 06:40 ص

تعقد محكمة استئناف أحداث بورسعيد اليوم الثلاثاء جلستها للفصل في طعن محامي الطفل "حسين م. ف" 14 عاما، في تهمة قتل "داليا الحوشي"، والمشهورة إعلاميا باسم مشرفة بورسعيد.

وكان قد تقدم المحامي بطعن على قرار المحكمة بإيداع الطفل المتهم بمؤسسة دار الأحداث، وذلك بعد اعترافه بقتل المجني عليها "مشرفة بورسعيد"، بعد أن خطط لقتلها بالتعاون مع ابنتها "نورهان خليل" الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة بورسعيد.

وأحالت المحكمة في وقت سابق أوراق الفتاة لمفتي الجمهورية للنظر في الحكم بإعدامها، وحددت جِلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم.

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وتعود بداية القضية إلي يوم 14 ديسمبر 2022 عندما ورد بلاغ لمباحث بورسعيد بوجود جثة سيدة، وبالفحص الأمني تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، و"ح. م. ف"، 14 سنة، وبضبطهما أقرا بارتكاب الواقعة ومثلا الجريمة أمام النيابة العامة.