اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 07:31 ص

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب.

محاضرة بالفيديو لدراسة فريق أوكلاند سيتي

وحرص كولر على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي، وتحدث الجهاز الفني مع لاعبيه حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة مدينة تطوان المغربية في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة التي تبعد ساعتين تقريبًا من مدينة تطوان التي يقيم بها الفريق حاليًّا للمبيت هناك والاستعداد للمباراة الافتتاحية في مشوار الفريق بالمونديال.