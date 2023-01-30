ads
الإثنين 30 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تويتر تطلق سياسة جديدة بشأن تعليق الحساب

تويتر
تويتر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت شركة "تويتر" أنه أتيح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقا للسياسة الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، لن تعلق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتضم الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة بشأن طائرة الملياردير، لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

تويتر تطبيق تيوتر إيلون ماسك تعليق الحساب في تويتر