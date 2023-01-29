أسعار الدولار اليوم الأحد 29 يناير 2023

الأحد 29/يناير/2023 - 09:01 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 29 يناير 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

بلغ أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر".

وصل متوسط سعر دولار في معظم البنوك ليسجل 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول".

وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 29,9 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

