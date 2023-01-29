اليوم.. دفاع النواب تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمد والمشايخ

الأحد 29/يناير/2023 - 01:57 ص

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو المشايخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.