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الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وموعدها مرهون باستكمال جدول الأعمال

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة.
وأشار المكتب في بيان مساء اليوم أن تحديد موعد الجلسة مرهون باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة.
وكان ميقاتي قد أكد - في تصريحات صحفية أمس الجمعة أنه سيدعو لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبناني خلال الأسبوع المقبل الذي يبدأ بعد غد /الاثنين/ فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستكون يوم /الخميس/ المقبل، لتكون الجلسة الثالثة التي يمارس فيها مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بدء الفراغ الرئاسي في البلاد منتصف ليل الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد سبق وأن انعقد يومي 5 ديسمبر الماضي و18 يناير الجاري بحضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلستين رغم معارضة التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وله 6 وزراء بالمجلس). 

نجيب ميقاتي الملف التربوي التعليم مجلس الوزراء اللبناني