حبس قائد دراجة نارية بتهمة إصابة 3 أفراد في أكتوبر

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 10:41 ص

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس قائد دراجة نارية موتوسيكل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجية له تهمة الإصطدام ب 3 أفراد والتسبب في إصابتهم نتيجة قيادته بسرعة زائدة بأكتوبر.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا من طوارئ الصحة يفيد باصطدام دراجة نارية موتوسيكل بأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام الموتوسيكل ب3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.