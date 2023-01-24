اليوم.. جنازة سامي شرف بعد صلاة الظهر من مسجد أبوالمكارم بصلاح سالم

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:04 ص

أعلن الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن موعد جنازة سامي شرف، مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الجناز اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد أبوالمكارم الزغل في صلاح سالم، بمدينة نصر.

وكتب النائب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وفاة السيد سامي شرف في مستشفى وادي النيل بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر».

وتابع عضو مجلس النواب: «ظل صوته يتواصل معي معلقا على الأحداث رغم المرض، وعندما زرته في مستشفى وادي النيل قبل أن تمنع عنه الزيارة كان يوصي، بالحفاظ على تراث عبد الناصر حتى تعرف الأجيال الجديدة حقيقة دور الزعيم الذي واجه التحديات وانتصر للوطن».

ورحل عن عالمنا منذ لحظات سامي شرف، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد صراع مع المرض دام طويلًا.