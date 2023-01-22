اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1444 هجريًا

الأحد 22/يناير/2023 - 07:00 ص

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد الموافق 22 يناير لعام 2023، هلال شهر رجب لعام 1444 هجريا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي للدار على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رجب لعام 1444 هـ فلكيًا ستكون يوم الاثنين المقبل2023/1/23م، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/21م (اليوم السابق ليوم الرؤية).

وفى يوم الرؤية يوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/22م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (42 و45 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36- 56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444 هـ فلكيًا يوم الإثنين المقبل 2023/1/23م.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك في ضوء الدليل الفلكى الذي يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.