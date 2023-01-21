شاهد.. وزير خارجية الصين يهنئ الدبلوماسيين بالسنة القمرية الجديدة

السبت 21/يناير/2023 - 09:11 م

أرسل وزير الخارجية الصيني تشين قانج، تهنئة عبر الفيديو، إلى جميع المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب والممثلين في الصين، بمناسبة العام الصيني الجديد.

وقال وزير الخارجية الصيني:"يمثل عام 2023 بداية التنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، ويشرع الشعب الصيني في رحلة جديدة بثقة كاملة لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وسنتمسك بالدبلوماسية الصينية وسنقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ وإلى جانب التقدم الحضاري للبشرية، وسنعمل على تعميق الصداقة وتعزيز التعاون مع جميع البلدان لتقديم مساهمات جديدة وأكبر للسلام والازدهار العالميين".

وتابع:"ستظل الصين متمسكة بانتهاج السياسة الخارجية السلمية المستقلة وإتباع طريق التنمية السلمية بثبات،وستظل تنمية الصين دائمًا دفعة للقوة من أجل السلام في العالم

ودعا الوزير الصينى جميع الدول إلى الالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وحل النزاعات والخلافات من خلال التفاوض والتشاور، ودعم جميع الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للأزمات، لإضاءة العالم بأشعة شمس السلام".