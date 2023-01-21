بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في القمة ٢٥ بالدوري المصري

السبت 21/يناير/2023 - 01:08 م

عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وأفريقيا مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في مباراة القمة رقم ١٢٥ بالدوري المصري والديربي الأشهر في كرة القدم العربية والإفريقية وينتظر الجميع ماذا سيقدم كولر المدير الفني للأهلي وفييرا مع الزمالك، فريق القلعة الحمراء يدخل المباراة وهو على صدارة ترتيب الدوري برصيد ٣١ نقطة بينما الزمالك برصيد ٢٦ نقطة يحتل بها المركز الرابع وهو ما يعطي للمباراة أهمية كبيرة حيث تحدد شكل المنافسة على البطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

عيون عشاق كرة القدم في الوطن العربي تنتظر مشاهدة مباراة القمة ١٢٥ ويأمل عشاق الزمالك في الفوز اليوم وتقليص فارق الخمس نقاط مع الأهلي من أجل مواصلة حامل اللقب الموسمين الماضيين في القتال على اللقب الثالث بينما عشاق المارد الأحمر يمنون النفس بانتصار يحسم إلى حد كبير طريق عودة اللقب المفضل لجماهير الأهلي.

تشكيل فريق الأهلي أمام الزمالك اليوم

يستغل كولر المدير الفني للأهلي في المباراة التي تنقل بث مباشر أمام الزمالك اليوم تألق كهربا في مباراة سموحة ويبدأ به مباراة القمة اليوم ويتكون تشكيل الأهلي من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - حمدي فتحي (حال جاهزيته).

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - محمد الضاوي أو طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة اليوم

واستقر فييرا المدير الفني للزمالك على تشكيل مباراة اليوم ضد الأهلي وتشاهدونها بث مباشر على حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: عمرو السيسي، إمام عاشور، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر