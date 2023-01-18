ads
الأربعاء 18 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، في البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 29.65 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.43 جنيه للشراء، 29.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.58 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.62 جنيه للشراء، 29.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

29.63 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

29.60 جنيه للشراء. 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

الدولار سعار الدولار البنوك الاستثمار لبنك المركزي