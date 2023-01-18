سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

الأربعاء 18/يناير/2023 - 05:48 م

تباينت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، في البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 29.65 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.43 جنيه للشراء، 29.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.58 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.50 جنيه للشراء، 29.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.62 جنيه للشراء، 29.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

29.63 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

29.60 جنيه للشراء. 29.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

29.60 جنيه للشراء، 29.70 جنيه للبيع.