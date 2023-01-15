حكاية الزوج المخدوع بأطفيح.. اكتشف علاقة زوجته وعشيقها بالصدفة فقتلاه شنقا

الأحد 15/يناير/2023 - 09:40 م

سطر جديد من سطور الجرائم الدموية التى تكون بمثابة الفصل الأخير فى العلاقات المحرمة تلك العلاقات المشبوه التى يظن العشيقان فى بدايتها بأنهما بمأمن وبعيدا عن أعين الناس وينغمثا فى الرذيلة وينساقا وراء شهواتهما فى طريق الشيطان ضاربين بكل العادات والتقاليد الاجتماعية والدينى والأعراف عرض الحائط ولكن النهاية تكون مفجعة فطريق الحرام دائما ما ينتهى بجريمة دموية وأكثر شراسة من مثلها.

شهدت قرية الخرمان التابعة لمركز ومدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، سيدة فى عقدها الثالث خانت زوجها وأسلمت جسدها لشيطان أغواها وهيأ لها بأنهما قادرون على إخفاء تلك العلاقة المشبوهة عن أعين الزوج المخدوع الذى يكد ويتعب خارج القرية لتلبية احتياجتها من مأكل وملبس ومسكن، خدعها ذلك العشيق بالاهتمام التى ظنت بأن زوجها قد أهملها وانشغل بالعمل عنها فسارت مع العشيق فى طريق الشيطان وامتلك قلبها وجسدها.

فى يوم الجريمة حضر الزوج المخدوع المدعو «عويس س» إلى منزله على غير موعده ليجد زوجته فى أحضان عشيقها، من هول الصدمة حاول الزوج استجماع قواه ولكن كانت الزوجة الخائنة وعشيقها أسرع حيث انهالا عليه ضربا وقاما بلف حبل حول رقبته وأنهيا حياة الزوج خنقا، دقائق من الرعب مخلوطة بالتفكير فى كيفية الهروب من الجريمة والابتعاد عن طبلية عشماوي؟، قررا المتهمين بعد تفكير الانتظار حتى وقت متأخر من الليل والتخلص من الجثة بمياه إحدى الترع.

القتيل

وبالفعل مع اقتراب الساعة للثالثة فجرا حمل المتهمان جثة الزوج وتخلصا منها فى مياه ترعة الجيزاوية بطريق ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما، عادت الزوجة وأبلغت والدة زوجها بأن نجلها خرج لعمله كعادته ولم يعد حتى ذلك الوقت المتأخر إكمالا لخطتها فى الهروب من جريمتها، توجهت والدة المجنى عليه إلى مركز شرطة أطفيح بالجيزة وأبلغت باختفاء نجلها، استدعت الأجهزة الأمنية الزوجة وبمناقشتها أفادت بخروج زوجها وعدم عودته مرة أخرى.

جثة عائمة تطفو على مياه النيل ببنى سويف.. أرادت الجثة كشف وفضح قاتليها وطفت على المياه وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل البلاغ وعقب انتشال الجثة تبين أنها لـ«عويس س» عامل أصل إقامته بأطفيح فى الجيزة وبإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تبين أن المعثور على جثته مبلغ بتغيبه، انتقل فريق من النيابة العامة وفريق البحث الجنائى إلى محل العثور على الجثة وبمناظرتها تبين وجود آثار كدمات وحز بالرقبة والتأكد بوجود شبهة جنائية فى الواقعة.

على قدما وساق لمدة أسبوعين من تاريخ البلاغ حتى ظهور الجثة وبيان وفاتها جنائيا دئبت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، على كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة توصلت جهودها بتتبع خط سير الزوجة تبين ارتباطها بعلاقة عاطفية غير شرعية بأحد الأشخاص وأنها وراء ارتكاب الجريمة، ونفاذا لقرار النيابة العامة تم استهداف الزوجة والعشيق وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة أطفيح وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

القاتل

وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتى انتدبت طبيبا شرعيا لتشريح جثة المدعو «عويس س» وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، وبمواجهته الزوجة والعشيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكاب الواقعة، وعليه وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل الزوج مع سبق الإصرار والترصد وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسهما، كما اصطحب فريق من النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمتهما وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.