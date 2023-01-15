البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

الأحد 15/يناير/2023 - 12:12 م

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يوماً.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة تبلغ 21 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، إلى 21.5% أجل عام، بعدما كانت 20.88%.

الاستثمار في أذون الخزانة المصرية

ويمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك التي تتقدم بدورها بطلبات الاكتتاب على أذون الخزانة المصرية المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.