جواز سفر عابر للقارات.. يمكن لمالكه زيارة أكثر من دولة دون تأشيرة

الأحد 15/يناير/2023 - 07:15 ص

جواز السفر هو وثيقة رسمية تصدره الدول لمواطنيها يسمح للشخص بالسفر إلى دول أخرى، وهناك بعض الدول يمكن لجواز السفر الخاص بها زيارة أكثر من دولة دون الحاجة لتأشيرة.

وجاءت دولة اليابان للعام الخامس على التوالي على رأس قائمة "أقوى جواز سفر في العالم"، الذي يتيح لحامليه زيارة 193 دولة دون الحاجة لتأشيرة.

جواز سفر- دولة اليابان



وبحسب أحدث بيانات لمؤشر Henley لجوازات السفر، فقد احتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بترتيبهما في المركز الثاني بين أقوى جواز سفر في العالم، تليهما ألمانيا وإسبانيا.

ويعتمد تصنيف Henley & Partners على بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصنيف مرور 199 جواز سفر إلى 227 وجهة سفر.

جواز سفر

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، فإن هذا لا يعني أن جواز السفر الياباني مستخدم على نطاق واسع، حتى بعد رفع قيود كوفيد عن السفر، إذ لم يُتداول سوى 24 مليون جواز سفر ياباني فقط نهاية عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات وزارة خارجية البلاد. وهذا الرقم أقل بأكثر من 3 ملايين عن العام السابق، وهذا يعني أن أقل من 20% من السكان كانوا يحملون جواز السفر.

وفقا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، سافر نحو مليوني شخص إلى الخارج من اليابان في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ 20 مليون شخص سافروا من اليابان عام 2019، قبل الجائحة.