تعرف على أول حكمة سعودية دولية باعتماد الـ"فيفا"

الأحد 15/يناير/2023 - 06:45 ص

عُينت السيدة السعودية، عنود الأسمري حكمة دولية لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،، لتكون أول حكمة دولية لكرة القدم ، وفيما يلي أبرز محطات مشوارها الكروي.

وتعد عنود الأسمري أول حكمة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب القائمة التي أعلنها الاتحاد المحلي للعبة.

عنود الأسمري أول حكمة سعودية

وقالت الأسمري التي ورد اسمها بين ثمانية حكام ساحة: سعيدة أن أكون أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية في تاريخ الرياضة السعودية.

وعن فكرة دخول مجال التحكيم، قالت الأسمري (34 عامًا) إنها راودتها "في العام 2018 وتحديدا عندما سجلت في ورشة للتحكيم النسائي أقامها الاتحاد السعودي في مدينة جدة، وتعرفت على قوانين اللعبة ولوائحها" ورأت أنها تناسب شخصيتها.

أول حكمة سعودية

وكشفت الأسمري أن الخطوة الأساس في حصولها على الشارة الدولية كانت في العام 2019: عندما رشحني الاتحاد السعودي مع أربع من زميلاتي للالتحاق بدورة التحكيم لفيفا في دبي، ومنها اكتسبت الخبرة والممارسة ومناقشة المختصين في مضمار التحكيم.

وعن بداياتها، شرحت الأسمري: مع أول دوري نسائي غير رسمي في السعودية قبل موسمين أصبحت حكمة ممارسة وسجلت نجاحات بشهادة كافة المختصين في لجان التحكيم، وهذا ما جعلني أصر على مواصلة التحدي والنجاح لوصول المرأة السعودية في مضمار التحكيم الشارة الدولية.

