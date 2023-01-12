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الخميس 12 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس فى البنوك

الدولار
الدولار
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تراجعت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم، الخميس، فى غالبية البنوك حيث هبط سعر الدولار من 32 جنيه إلى نحو 29.9 جنيها فى غالبية البنوك الحكومية والخاصة. 

 

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك
 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
29.63 جنيه للشراء، 29.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
29.55 جنيه للشراء، 29.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.65 جنيه للشراء، 29.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
29.84 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
29.70 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
29.75 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
29.75 جنيه للشراء. 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
29.75 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.

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