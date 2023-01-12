سعر الدولار مساء اليوم الخميس فى البنوك

الخميس 12/يناير/2023 - 08:01 م

تراجعت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم، الخميس، فى غالبية البنوك حيث هبط سعر الدولار من 32 جنيه إلى نحو 29.9 جنيها فى غالبية البنوك الحكومية والخاصة.





سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

29.63 جنيه للشراء، 29.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

29.55 جنيه للشراء، 29.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.65 جنيه للشراء، 29.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

29.84 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

29.70 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

29.75 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

29.75 جنيه للشراء. 29.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

29.75 جنيه للشراء، 29.85 جنيه للبيع.