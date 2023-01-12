الأحد.. عصام شرف يشهد ندوة "التفاوض والتحكيم الدولي"

الخميس 12/يناير/2023 - 06:00 ص

تعقد في السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق ١٥ يناير الجاري، ندوة ثقافية بعنوان " التفاوض والتحكيم الدولي" بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى، وذلك بمقر نادى طلعت حرب بالعجوزة، في إطار توجيهات مجلس إدارة نادي طلعت حرب برئاسة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس إتحاد بنوك مصر، بالاهتمام بالنشاط الثقافي.

يتحدث فى الندوة الدكتور حسن وجيه، أستاذ اللغويات والعلوم السياسية وخبير التفاوض الدولى بجامعة الأزهر، والمستشار الدكتور أيمن عبدالغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد على إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات.

وقد صرح شريف خليل، المدير التنفيذي للنادي، أن هذه الندوة ليست الأولى، حيث سبق وأقام النادي العديد من الندوات والصالونات الثقافية الشهرية، لتقديم خدمة ثقافية لأعضائه، والمساهمة فى خلق جيل مجتمعى وتوعوى جديد، وكان آخر هذه الندوات التى اختتم بها النشاط الثقافى لعام ٢٠٢٢ هى ندوة "القوة الناعمة فى خدمة الوطن"، وذلك بالإضافة إلى نشاط النادى الرياضى .

وتشهد الندوة حضور عدد من أعضاء الصالون البحري المصري فى مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الصالون البحري المصري، والفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ولمحور قناة السويس، والدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والوادي الجديد الأسبق.

بحضور اللواء بحري أ.ح محمود متولي أمين عام الصالون البحرى المصرى والخبير العسكرى والاستراتيجي، واللواء بحري أ.ح محمد عبد القادر جاب الله رئيس المكتب التنفيذى للصالون البحري ببورسعيد، والمهندس وائل صالح قدور الخبير البحري والهندسي وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، والدكتور مسعد عويس رئيس جهاز الشباب الأسبق، والدكتور كمال محجوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر الأسبق، والربان هشام النعماني كبير مرشدين أول هيئة قناة السويس، والكاتب الصحفى جلاء جاب الله رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق، واللواء بحري أ.ح مصطفى عامر رئيس هيئة النقل النهري وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الأسبق، والدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم، والدكتورة كريمة كريم زوجة الدكتور جودة عبد الخالق، والدكتورة هويدا شرف حرم الربان هشام النعماني.