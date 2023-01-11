اليوم.. انقطاع الكهرباء عن شارع وزير بدمياط لأعمال الصيانة

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:00 ص

كشفت الوحدة المحلية لمدينة دمياط، عن قطع التيار الكهربائي بقطاع جنوب المدينة، اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر يناير الجاري.

وتشير بيانات قطاع كهرباء دمياط قطاع جنوب، إلى قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء الموافق، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

على أن يشهد شارع وزير، لمدينة دمياط، انقطاعا في التيار الكهربائي خلال فترة أعمال الصيانة المقررة، على أن يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع مناشدة القطاع والوحدة المحلية المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تلك الفترة.