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الأربعاء 11 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن شارع وزير بدمياط لأعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت الوحدة المحلية لمدينة دمياط، عن قطع التيار الكهربائي بقطاع جنوب المدينة، اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر يناير الجاري.

وتشير بيانات قطاع كهرباء دمياط قطاع جنوب، إلى قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء الموافق، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

على أن يشهد شارع وزير، لمدينة دمياط، انقطاعا في التيار الكهربائي خلال فترة أعمال الصيانة المقررة، على أن يتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع مناشدة القطاع والوحدة المحلية المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تلك الفترة.

 

انقطاع الكهرباء أعمال الصيانة