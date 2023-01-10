بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 05:38 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي بعد الإهتمام العالمي بدوري المملكة العربية السعودية لكرة القدم بعد انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي ويستضف ملعب الملك عبد الله ببريدة، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ “نادي الهلال” ضد فريق الرائد، وينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع “البطولات المحلية” في المملكة العربية السعودية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره نادي الرائد بث مباشر في تـمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن الســعودي للمحـــترفين، وذلك برصــيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في أبع مواجهات، وخسر في مواجهة ذلك خلال 12 لقاء لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الرائد المركز الحادي عشرفي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحــــترفين، برصيد 15 نقطة، حقق الفوز في خمس مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر في 7 مباريات حيث خاض 12 مباراة حتى الآن.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم