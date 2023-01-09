مبادرة أفروميديا تُناقش كتاب «يوليو في عيون أفريقية»

الإثنين 09/يناير/2023 - 03:43 م

تناقش مبادرة أفروميديا الإعلامية، الأحد المقبل، كتاب «يوليو في عيون أفريقية» للكاتب الدكتور محمد عبدالكريم، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ذكري ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وتحت رعاية المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات برنامج التعليم والثقافة، بمقرها الكائن بـ ٢٦ شارع شريف بوسط البلد.

وأكد الدكتور محمد عبدالكريم، المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن من أهم عوامل تبلور فكرة الكتاب منذ سنوات قبل البدء في كتابة أجزاء متفرقة منه قبل عامين تقريبًا، والذي كان ضروريًّا -بعد قراءات متعمقة، تقديم الفصل الأول لبديهيات تاريخية عن ارتباط مصر بإفريقيا، أو أفريقيا بمصر، في العصور المختلفة، وبمستويات معقدة وليس مجرد الإشارة إلى التجارة أو الكشوف.

وأوضح عبدالكريم، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه حرص من خلال ذلك التقديم علي دحض أفكار "إفريقيا جنوب الصحراء وشمالها" التي تم تكريسها حتى قبل بدء التكالب الاستعماري الأوروبي على القارة الإفريقية أواخر القرن التاسع عشر.

ومن جانبه قال حسن غزالي مؤسس مبادرة أفروميديا، إن المبادرة يقع نطاق عملها تحت رعاية المؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات ضمن برنامج "التعليم والثقافة"، وتهدف إلي تنسيق الجهود لدراسة وتنظيم الرسالة الإعلامية المصرية، عن القارة الإفريقية، كجسرًا إعلاميًا بين الشعب المصري وباقي الشعوب الافريقية.

وأوضح غزالي، أن المبادرة منوط به دعم الصورة الذهنية الصحيحة للقارة، من خلال تسليط الضوء، علي الفعاليات والجهود الثقافية التي تتناول قضايا وأحداث أفريقية أفريقية.

وأشار إلي أن الكاتب نجح في تقديم "رواية" مختلفة مصريًا في هذا السياق، عن إفريقية مصر بشواهد تاريخية مفصلة وواضحة، مُستندًا إلى حقائق تقومه وتعززه لدى "طرفي" المسألة، وبعيدة عن الخطاب البلاغي الغائم، لتجد بذلك أن فكرة الوعي ونقد الوعي الذاتي ولدي "الآخر" حاضرة بقوة داخل الكتاب مما قد يُسهم في إنتاج معرفة جديدة أكثر وعيا ونقدًا فى آن واحد.