اليوم.. الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأحد 08/يناير/2023 - 07:40 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية مجانية اليوم الأحد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وتشمل مناطق الشطب مركز دراو محافظة أسوان، والعلا مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وكفور البهابتة مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ووادي تال ووادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وأولاد غريب محافظة سوهاج، والزويدة والشالودي مركز براني محافظة مطروح، وذلك غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 9 و10 يناير بمناطق وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، ومرتانا مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر محافظة القاهرة، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، والجرنوس، مركز بني مزار محافظة المنيا.