ads
الخميس 05 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم الخميس،  المعرض العربي للأسر المنتجة " بيت العرب" تحت رعاية رئيس الجمهورية ويستمر حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض العربي للأسر المنتجة يعد أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية.

وأشارت “القباج” إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على الموقع  ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
 

وزارة التضامن الاجتماعي جامعة الدول العربية - الأسر المنتجة الدكتورة نيفين القباج