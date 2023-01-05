اليوم.. انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة

الخميس 05/يناير/2023 - 07:30 ص

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم الخميس، المعرض العربي للأسر المنتجة " بيت العرب" تحت رعاية رئيس الجمهورية ويستمر حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض العربي للأسر المنتجة يعد أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية.

وأشارت “القباج” إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة على الموقع ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

