أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 09:01 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 3 يناير 2023، وسجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا حوالي 1635 جنيها للبيع و 1675 جنيها للشراء.

كما سجل سعر عيار 24- الأعلى فئة حوالي 1869 جنيها للبيع و1914 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1401 جنيها للبيع و1436 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14- الأقل فئة حوالي 1090 جنيها للبيع و1117 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13080 جنيها للبيع و13400 جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 58113 جنيها للبيع 59534 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,868,571 جنيه للبيع، و1,914,286 جنيه للشراء.