دراسة: مستخلص الهندباء يقاوم فيروس كورونا ويمنعه من التكاثر

الأحد 01/يناير/2023 - 07:33 ص

قام علماء الكيمياء الحيوية الأوروبيون بدراسة نبات الهندباء وهي عبارة عن ورقة حمراء، وتُعرف في بعض الأحيان باسم الهندباء الحمراء الإيطالية وهو نبات معمر، ووجد العلماء أن مستخلص الهندباء قادر على التصدي لتكاثر فيروس كورونا في الخلايا، وذلك حسبما جاء في «روسيا اليوم».

وأن له تأثيرًا أقوى على سلالة " أوميكرون"، مقارنة بالمتحورات السابقة لـ SARS-CoV-2. وتم نشر نتائج تجارب الباحثين في مكتبة bioRxiv الإلكترونية.

وجاء في مقال نشره الباحثون:" لقد أظهرنا في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا البشرية، المعرضة لعدوى فيروس كورونا، أن حتى كميات صغيرة من مستخلص الهندباء يمكن أن تمنع تكاثر SARS-COV-2 بنسبة 60-80٪. وهذا ينطبق بشكل خاص على المزارع المصابة بسلالة "أوميكرون". وهو ما لا يشير الى زيادة مقاومة الفيروس وانما إلى انخفاض في قدرته على مقاومة المستخلصات النباتية ".