الآن يبدأ 2023.. كل عام وأنتم بخير

الأحد 01/يناير/2023 - 12:00 ص

يتقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس التحرير، وأسرة التحرير، وجميع العاملين بالمؤسسة، بخالص التهاني للشعب المصري والإخوة المسيحيين، بالعام الميلادي الجديد 2023.

داعين الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والعالم أجمع، وأن يحفظ استقرار بلادنا، ومؤسساتها الوطنية، وشعبها العظيم.