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الأحد 01 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الآن يبدأ 2023.. كل عام وأنتم بخير

العام الميلادي الجديد
العام الميلادي الجديد 2023
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يتقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس التحرير، وأسرة التحرير، وجميع العاملين بالمؤسسة، بخالص التهاني للشعب المصري والإخوة المسيحيين، بالعام الميلادي الجديد 2023.
داعين الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والعالم أجمع، وأن يحفظ استقرار بلادنا، ومؤسساتها الوطنية، وشعبها العظيم.

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