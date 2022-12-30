تفاصيل التصدي للهجوم على كمين مسجد الصالحين في الإسماعيلية.. صور

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 11:36 م

أحبطت قوات الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية هجوما مساء اليوم الجمعة، استهدف كمين الصالحين في الإسماعيلية.

قوات الأمن تتصدى لهجوم على كمين بالإسماعيلية

وتمكنت قوات الأمن من التصدي لمحاولة هجوم استهدفت كمينًا أمنيًا بجوار مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ملاحقة منفذي محاولة الهجوم على الكمين الأمني بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وأفادت مصادر أمنية، أن 3 مسلحين مترجلين أطلقوا أعيرة نارية على أفراد الكمين، وتمكنت قوات الكمين من تصفية عنصر من الذين حاولوا استهداف الكمين الأمني، وجاري البحث اثنين آخرين تمكنوا من الهروب.

وأكدت مصادر طبية، أن الحادث أسفر عن إصابة 12 واستشهاد 4 آخرين منهم مدني، و2 من عناصر الشرطة وأحد منفذي محاولة الهجوم.

منفذ الهجوم

وحصلت "البوابة نيوز" على صورة منفذ محاولة الهجوم الذي تمكنت قوات الأمن من القضاء عليه.

أسماء المصابين

حصلت “البوابة نيوز”، على أسماء مصابي محاولة الهجوم على كمين شرطة بالإسماعيلية، حيث أكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا واستشهاد 4 آخرين.

وأضافت المصادر، أن المصابين هم أمين شرطة كريم عبد الرازق، والمجند محمد علي عبد المجيد، والمجند محمود سامي، والمجند مصطفى عبد الهادي سعيد، والمجند إبراهيم سيد عزت، والمجند سيد محمد عواض، وأمين شرطه عبد الحليم، والمجند إبراهيم حسني محمود، والمجند أحمد سعيد الهادي، والمجند ضياء إبراهيم سليم، والمجند محمد أحمد أحمد، وأمين شرطه أحمد سيف الدين بيومي، ومجند أحمد كمال، والحسن محمد جمعة، وتم نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.