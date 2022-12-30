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الجمعة 30 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
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تراجعت  أسعار الفراخ  اليوم لجمعة فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 40 و42 جنيهًا للكيلو بالمزرعة. 
وتراوحت اسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 46 و47 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغت أسعار بورصة الدواجن محمد عادل 42 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 63 و65 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 62 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن 57 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 3 جنيهات.

الدواجن البلدى الدواجن الساسو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بورصة الدواجن