تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 05:53 م

تراجعت أسعار الفراخ اليوم لجمعة فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 40 و42 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

وتراوحت اسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن إلى 46 و47 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وبلغت أسعار بورصة الدواجن محمد عادل 42 جنيها، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 63 و65 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 62 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن 57 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 3 جنيهات.