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الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التخطيط العمراني: نعمل على توفير سكن لكل مصري

مساكن شباب
مساكن شباب
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قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن مصر لديها خطة متنوعة ومتميزة من التنمية الشاملة في كل المجالات سواء اقتصادية وعمرانية وصحية وتعليمية، بالإضافة إلى البنية التحتية، وذلك في كل أنحاء الجمهورية فيما يزيد عن 140،000 كيلو متر من التنمية الشاملة وهذه المساحة ضعف ما كانت عليه مصر حوالي 70 ألف كيلو متر.

وأضاف غيث خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن  خريطة التنمية الشاملة تضم خريطة التنمية الإقليمية والتي تشمل جميع المراكز والقرى في 27 محافظة بالدولة، كما أن هناك جهودا كبيرة لإيجاد مساحات صالحة للتخطيط العمراني  مع توفير الخدمات والمرافق وربطها بالطرق  مع الدمج بين ما هو جديد وما هو متواجد على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن حاليا يتم العمل على توفير المساكن في جميع المدن الجديدة لكي يترسخ لدى الجميع أن الوحدات السكنية متوفرة للجميع ولكل شرائح المجتمع وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي وقعها الرئيس السيسي في 2015.

إكسترا نيوز البنية التحتية السيسي